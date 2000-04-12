ПОБЕДА - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

10:40 - 00:00

Диверсант , 16+

1942 год. Молодые выпускники разведшколы, 16-летний Леня Филатов и 20-летний Алексей Бобриков, направляются в расположение части на попутном грузовике. Оба молоды и полны жизни. Мечтают о победе и о том, что закончат войну полковниками. Но вдруг - вражеский обстрел. В результате перестрелки с немцами в живых остаются Леня Филатов и сержант-попутчик Алеша. Сержант просит Филатова отдать ему красноармейскую книжку и все документы погибшего Бобрикова, чтобы "его имя продолжало бить фашистов". Потрясенный смертью товарища, Леня не в состоянии понять, насколько странно звучит эта просьба, и чем его собственное согласие может обернуться впоследствии...По одноименному роману Анатолия Азольского.