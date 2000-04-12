Петербург – 5 канал - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:19 - 21:16
РэмбО. 5-я серия, 16+
В специализированный кинологический отряд СОБР приходит новый сотрудник Стас Дёмин - майор спецназа ГРУ с богатым опытом боевых действий в горячих точках Африки и Ближнего Востока. Там он встречает своего боевого товарища Макса Купцова, который знакомит его со своим напарником - самым главным сотрудником отряда - боевым псом по кличке Рэмбо (Рэм). Несмотря на отличную подготовку, Стасу приходится многому научиться на новом месте службы и вместе с четвероногим другом Рэмом пройти через самые опасные испытания.
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