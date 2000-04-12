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Первый Российский Национальный Канал

Первый Российский Национальный Канал - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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21:47 - 22:07

Места силы России. Плато Маньпупунер, 6+

Фильм о творческой деятельности фотографа, который путешествуя по родной стране, пытается разгадать феномен невероятной мощи и красоты своей Родины.

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