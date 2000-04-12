Первый канал - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

18:20 - 21:00

Русский вызов. Турнир сильнейших фигуристов. Битва поколений в уникальном соревновании за звание лучших на льду. Прямой эфир , 0+

Оригинальный показательный номер, представленный каждым из участников, должен будет способствовать созданию атмосферы праздника, пробуждать у зрителей добрые и положительные эмоции, удивлять мастерством и поднимать настроение.