Wink
ТВ-каналы
Первый канал

Первый канал - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

HD

Бесплатные, Эфирные, HD

18:20 - 21:00

Русский вызов. Турнир сильнейших фигуристов. Битва поколений в уникальном соревновании за звание лучших на льду. Прямой эфир, 0+

Оригинальный показательный номер, представленный каждым из участников, должен будет способствовать созданию атмосферы праздника, пробуждать у зрителей добрые и положительные эмоции, удивлять мастерством и поднимать настроение.

Прямой эфир телеканала Первый канал смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.