Первый канал - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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18:20 - 21:00
Русский вызов. Турнир сильнейших фигуристов. Битва поколений в уникальном соревновании за звание лучших на льду. Прямой эфир, 0+
Оригинальный показательный номер, представленный каждым из участников, должен будет способствовать созданию атмосферы праздника, пробуждать у зрителей добрые и положительные эмоции, удивлять мастерством и поднимать настроение.
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