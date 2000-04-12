Патриот - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

15:00 - 00:10

Штрафбат. 1-я - 11-я серии , 18+

1-я серия.Твердохлебов попал в плен к немцам почти в самом начале войны. Всех, кто отказался воевать на стороне фашистов, расстреляли. Он чудом остался жив. Раненый, ночью он выбрался из страшной могилы и добрался до своих. Всех бывших пленных и выбравшихся из окружения допрашивают следователи СМЕРШа. Его обвиняют в предательстве и предлагают "искупить вину" кровью. Новое назначение Твердохлебова - командир штрафного батальона. В штрафбат попадают люди самые разные: и зэки, запятнавшие себя тяжкими преступлениями, и политические, бывшие командиры и бойцы Красной армии. Так под начало Твердохлебова попал вор в законе Глымов, которому надоело валяться на нарах, и Баукин, защищавший Советы от белогвардейцев. Вместе они должны воевать на передовой...2-я серия.Твердохлебову предстоит организовать боеспособный отряд. Он назначает командирами рот Баукина и Глымова. Глымов неохотно принимает на себя роль начальника, зная, что его подопечные могут убежать с первого же боя. Но Твердохлебов предупреждает, что штрафники в любом случае отправлены на гибель - если не от пули фашистов в бою, то от пули заградотряда НКВД. Перед штрафбатом поставлена задача: взять высоту 114. Батальону придется прорываться к высоте по заминированному полю. Глымов отказывается вести своих людей на мины. Комбат понимает, что многие погибнут на минном поле, но он также знает, что приказ нужно выполнить любой ценой. Он встает перед ними на колени... Ценой огромных потерь высота взята. Но не все выдержали шквал немецкого огня, многие повернули назад...3-я серия.В бою за высоту 114 погибло 500 человек. В батальоне осталось всего 200 бойцов. Голодные, уставшие, но воодушевленные первой своей победой солдаты играют в карты. Игра заканчивается дракой. Витюня требует назад проигранную им цепочку, и его убивают. Бывшие воры и уголовники и на фронте живут по своим жестоким тюремным законам. Комбат приказывает Глымову расстрелять Цыпу, убившего Витька. Приговор приведен в исполнение. Твердохлебов получает в