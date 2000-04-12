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ОТР HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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21:55 - 23:35

За пропастью во ржи, 16+

Жизнь знаменитого, но предпочитающего вести затворнический образ жизни писателя Джерома Сэлинджера, который получил всемирную известность после публикации своего романа "Над пропастью во ржи".Американская биографическая драма, основанная на романе Кеннета Славенски о биографии Джерома Сэлинджера "Идя через рожь".

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