ОТР HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:55 - 23:35

За пропастью во ржи , 16+

Жизнь знаменитого, но предпочитающего вести затворнический образ жизни писателя Джерома Сэлинджера, который получил всемирную известность после публикации своего романа "Над пропастью во ржи".Американская биографическая драма, основанная на романе Кеннета Славенски о биографии Джерома Сэлинджера "Идя через рожь".