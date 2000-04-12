ОТР HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
HD
Эфирные, HD
Этот ТВ-канал доступен в разных подпискахВыберите подходящую по наполнению подписку
21:55 - 23:35
За пропастью во ржи, 16+
Жизнь знаменитого, но предпочитающего вести затворнический образ жизни писателя Джерома Сэлинджера, который получил всемирную известность после публикации своего романа "Над пропастью во ржи".Американская биографическая драма, основанная на романе Кеннета Славенски о биографии Джерома Сэлинджера "Идя через рожь".
Прямой эфир телеканала ОТР HD смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.