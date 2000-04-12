Общественное телевидение России - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:25 - 21:55

Скажи ей , 16+

Как быть сыну, родители которого каждый день задают вопрос, кого он любит больше? Маму или папу? Как быть маме, если она безумно любит сына, но обстоятельства вынуждают отнять ребенка у его отца? Как быть папе, если его сына увозят в Америку навсегда, а он не представляет своей жизни без него? Это история о выборе. Родитель, решая за ребенка, чаще делает так, как удобно ему. Ребенок соглашается, боясь причинить родителю боль, но пройдет время, он созреет и в какой-то момент обязательно решит сам. Только родителю от этого будет намного больнее.