Оружие - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
SD
Познавательные
Этот ТВ-канал доступен в разных подпискахВыберите подходящую по наполнению подписку
21:45 - 22:35
Музей Победы. "День в истории", 1-я часть, 16+
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - федеральное государственное учреждение культуры Российской Федерации, главный объект мемориального парка Победы на Поклонной горе в Москве. Торжественно открыт Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным 9 мая 1995 года.
Прямой эфир телеканал�а Оружие смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.