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Оружие - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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21:45 - 22:35

Музей Победы. "День в истории", 1-я часть, 16+

Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - федеральное государственное учреждение культуры Российской Федерации, главный объект мемориального парка Победы на Поклонной горе в Москве. Торжественно открыт Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным 9 мая 1995 года.

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