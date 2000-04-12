Охота и рыбалка

21:50 - 22:20

Будет клёво. 4-я серия , 16+

В каждой программе рыболовы отправляются на рыбалку, заряженные позитивом и желанием почувствовать поклевки, половить рыбу, насладится природой, отдохнуть с коллегами рыболовами или побыть в гармонии с природой. Рыболовы делятся своими знаниями, показывают как и на что ловить различную рыбу в любое время года.