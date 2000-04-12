07:00 - 08:00

Релакс , 0+

Программа дает возможность насладиться гармонией и красотой морских пейзажей под расслабляющую музыку. Это, прежде всего, островок отдыха и спокойствия, возвращающий покой и наполняющий силами. Вы погрузитесь в подводный мир мексиканских островов Ревилья Хихедо. Это место расположено в восточной части Тихого океана и состоит из четырех изолированных островов: Сан-Бенедикто, Сокорро, Рока-Партида и Кларион. Подводная жизнь тут изобилует такими крупными видами, как манты, киты, дельфины и акулы. Еще один выпуск посвящен Средиземному морю, а именно побережью от Кемера до Фетхие, а также бухте города Каш, где находится одно из мест обитания Логгерхендов или головастых черепах.