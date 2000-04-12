О! - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Детские
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18:05 - 05:00
Три кота, 0+
В маленьком уютном домике живёт кошачья семья - мама, папа и три котёнка. Мама-кошка работает дизайнером детской одежды и любит подшучивать над окружающими. Папа-кот - работник кондитерской фабрики, немного рассеянный, но очень добрый. Старший котёнок Компот умный и рассудительный, средний - Коржик - весельчак, а младшая Карамелька самая сообразительная. Коржик, Карамелька и Компот очень любознательные котята и каждый день учатся чему-то новому. При помощи смекалки, фантазии и советов родителей они не только находят выход из любой ситуации, но и приобретают новые знания.
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