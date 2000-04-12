НТВ Стиль - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:05 - 21:00

Дачный ответ. 648-я серия - "Яхта, море, спальня" , 0+

С каждым днем все больше горожан стремятся перебраться поближе к природе. Как превратить свой загородный дом в удобное для жизни пространство, а заросший сорняками пустырь - в настоящий английский газон? Пожалуй, не все современные дачники могут дать ответ. "Дачный ответ" - это кладезь полезных советов. Что можно создать или переделать у себя на даче и как при этом избежать неоправданных расходов? В копилке программы - ответы на все возможные вопросы благоустройства дома и приусадебного участка, а также - ценные рекомендации экспертов.Перед съемочной группой открываются ворота загородных коттеджей российских звезд и старинных европейских поместий. Подобные экскурсии в мир роскоши и комфорта дадут зрителям пищу для новых идей и смелых проектов.