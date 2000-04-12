НТВ Сериал - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
SD
Кино и сериалы
Этот ТВ-канал доступен в разных подпискахВыберите подходящую по наполнению подписку
21:40 - 22:40
Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение. 22-я серия - "Почерк палача", 2-я часть", 16+
Лев Гуров открывает частное детективное агентство и собирает под своим началом единомышленников. Это Макс Черных, опер, работавший раньше с Гуровым в МУРе, и Мария Мишина, библиотекарь с юридическим образованием. Дела агентства идут в гору. Каждое новое дело забрасывает героев в разные города нашей страны и раскрывает детективный талант Гурова.
Прямой эфир телеканала НТВ Сериал смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.