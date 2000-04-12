НТВ Право - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:20 - 21:20

ДНК. 113-я серия - "Одна клава родила двум родным братьям?" , 16+

В центре внимания оказываются семьи, для которых ДНК-тест - единственная возможность прекратить ожесточённые войны между родными. Благодаря генетической экспертизе гости программы смогут установить отцовство и потребовать уплату алиментов, подтвердить родство и воссоединить потерявшихся родных, определить зак�онных наследников и узнать больше о своей родословной. Стать героем программы и бесплатно сдать дорогостоящий тест может любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию.