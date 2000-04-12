Новый Игровой Канал - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

19:27 - 21:02

Универсальный артист. 2-я серия , 12+

"Универсальный артист" - это музыкальный проект, в котором участвуют популярные эстрадные исполнители, выступающие в разных жанрах. На сцене им придется проявить себя в несвойственных им амплуа и завоевать симпатии жюри с помощью профессионализма и харизмы. Подготовить зрелищный номер артистам помогут лучшие музыканты, педагоги по вокалу, хореографы и танцоры. Зрителей ждут выступления в жанрах поп, джаз, шансон, мюзикл, хип-хоп и рэп, фолк, рок и советская песня. В каждом выпуске - самые невероятные перевоплощения любимых артистов, популярные песни и строгое, но справедливое судейство.