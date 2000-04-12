Неизвестная Россия - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:39 - 21:41

Весь мир - Россия. 6-я серия - "Тайга" , 12+

Государственность в России формировалась веками, проходя свой собственный, ни на что не похожий путь. Уникальные события и люди, бескрайние территории и удивительные места - это не просто фон истории, а её главные действующие лица. Откуда в Калмыкии пустыни и из какого дерева нельзя разводить костер в тайге?