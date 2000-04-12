НАШЕ НОВОЕ КИНО - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Кино и сериалы
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21:25 - 23:20
День радио, 18+
Один день из жизни модной московской радиостанции. Не самый лучший день: именно в тот момент, когда на станции в прямом эфире вот-вот должен начаться "живой" марафон, тема этого самого марафона перехвачена конкурентами и активно обсуждается в эфире "вражеской" радиостанции. Но марафон отменять нельзя! Рабочий день обещает стать последним для всего творческого состава, если срочно не найдется новая тема.
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