Народ всё видит - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:34 - 21:19

Мальчишник. 9-я серия , 16+

Действие происходит в настоящее время в Москве, Известный писатель Юрий Нюховский пишет телесериал о похождении 18-летних героев-любовников, основываясь на собственных воспоминаниях о своей юности, проведенной в Одессе. Его жена Лена даже и не подозревает, что у мужа была такая бурная молодость...Помогает вспомнить и вдохновляет писателя Нюховского давн�яя подруга - Танюха, которая и нашла для нового сериала заказчика - Сергея, в которого к тому же влюбляется совсем как девчонка...