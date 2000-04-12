МЫ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:10 - 21:10

Русский балет как американская мечта , 12+

Фильм посвящен русскому балету, каким его увидела молодая американка Джой Уоммак, которая приехала в Россию из Нью-Йорка, чтобы стать солисткой Большого театра. О секретах притягательности русского балетного искусства расскажут сама Джой, Николай Цискаридзе, Владимир Васильев, Ольга Смирнова, Евгения Образцова и другие.