МУЖСКОЕ КИНО - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:00 - 21:30

Сорвать банк , 16+

Профессиональный вор Мейсон вместе с братом планирует свое самое крупное дело - ограбление банка. Когда все идет не так, они оказываются запертыми внутри в окружении сотрудников полиции. Пока ситуация накаляется, Мейсон ведет переговоры с ведущим переговорщиком - своей бывшей любовницей.