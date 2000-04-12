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Мультиландия - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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21:45 - 21:55
Нэйт опять опаздывает. 42-я серия - "Астероид", 6+
Дорога в школу - это приключение! По крайней мере, для лучших друзей Нэйта и Малики, с которыми каждый день происходит что-то фантастическое, захватывающее и веселое. Каждый день их ждут по пути из дома невероятные сюрпризы и испытания, вплоть до спасения мира, но самая сложная миссия - успеть на урок вовремя...
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