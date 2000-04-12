Мультиландия - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

19:40 - 19:50

Нэйт опять опаздывает. 27-я серия - "Кицунэ" , 6+

Дорога в школу - это приключение! По крайней мере, для лучших друзей Нэйта и Малики, с которыми каждый день происходит что-то фантастическое, захватывающее и веселое. Каждый день их ждут по пути из дома невероятные сюрпризы и испытания, вплоть до спасения мира, но самая сложная миссия - успеть на урок вовремя...