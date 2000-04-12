Мульт HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

19:10 - 23:00

Простоквашино. День Да, Магия физики , 0+

Казалось, никакие бури внешнего мира не смогут поколебать привычный и размеренный ход деревенской жизни Простоквашино. Время как будто застыло. Все так же каждое утро Матроскин дегустирует свежее молоко, полученное от своей любимицы - коровы Мурки. Все так же Шарик проводит время в окрестных лесах, "фотоохотясь" на редкую дичь. Правда, теперь он научился выкладывать фотографии своей добычи в интернет. И все так же, при каждой возможности, их навещает Дядя Федор. И тогда они весело и дружно проводят время своей мужской компанией. И когда им уже стало казаться, что так будет всегда, внезапно все изменилось с появлением одной маленькой девочки, родной сестры Дяди Фёдора. И имя этой девочки - Вера Павловна.