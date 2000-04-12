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Моя Планета HD

Моя Планета HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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Познавательные, HD

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20:05 - 21:00

Невидимая природа. Сила растений, 12+

Есть существа на Земле, которые могут жить в течение 2000 лет, приспособиться к практически любым условиям окружающей среды и адаптироваться к жизни с людьми. Растения! Используя новейшие технологии, наука раскрывает вам тайную жизнь этих удивительных существ.

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