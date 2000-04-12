Москва 24 - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:25 - 22:00

Откройте, Давид , 12+

Ведущий показывает, как звезды инстаграма, тик-тока, эстрады и кино проживают день в Москве, в период пандемии, в режиме "реального времени". Документальное реалити, в котором звездная бытовая жизнь выворачивается "наизнанку" и искусно замиксовывается с откровениями селебрити. Мы покажем истории успеха, истории падений, зависимостей, трагедий и измен.