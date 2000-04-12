Мосфильм. Золотая коллекция - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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21:30 - 00:20
Они сражались за Родину, 16+
Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду обескровленные, измотанные советские войска ведут тяжелые оборонительные бои, неся огромные потери.Небольшое стрелковое подразделение под командованием капитана Сумскова получило приказ: под огнём вражеской авиации и артиллерии обеспечить переправу через Дон советских воинских частей. Четыре дня стояли насмерть солдаты Стрельцов, Лопахин, Звягинцев - люди мирных профессий, которых война заставила надеть шинели...Не спеша, точно и емко рисует режиссер портреты бойцов небольшого стрелкового подразделения, ведущего бои за переправу через Дон. Великолепны и страшны батальные сцены с участием авиации и танков. Пиротехники и пороха не жалели. Живо и с юмором показаны бытовые сцены, ярко и правдиво воссозданы психология солдата, его внутренний мир, его мужание и закалка в суровых испытаниях войны.
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