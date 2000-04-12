Мир сериала - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:15 - 20:55

Остров ненужных людей. 21-я серия , 16+

Вероника и Чунье обсуждают с бизнесменом подробности несостоявшегося круиза. Андрей уверен: кораблекрушение было спланированным, а значит, это настоящее покушение. Но разговор прерывает звук вертолета. Неужели кто-то прилетел им на помощь?