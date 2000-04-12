МИР HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

18:45 - 01:40

Страсти по Чапаю. 6-я - 12-я серии , 16+

Начало прошлого века. Спасаясь от преследования полиции, 18-летний Василий Чапаев вместе со своей возлюбленной Настей убегают из родного села. После длительных скитаний Настя умирает от тяжелой болезни. Чапаев возвращается домой, где начинает работать плотником, и женится на красавице Пелагее, которая рожает ему троих детей. Войны врываются в мирную жизнь. Первая мировая, затем Гражданская. Пока Чапаев воюет, жена Пелагея сбегает от него с кондуктором. На фронтах Чапаев добивается признания и славы, обретает друзей и врагов, влюбляется в женщин. Однако страстные романы с дочерью белогвардейского полковника, а затем с женой красного комиссара приносят Чапаеву лишь горечь и разочарование. Перед смертью, за минуту до гибели, Чапаев вспоминает свою первую любовь - Настю, с которой он был когда-то по-настоящему счастлив.Это история о суровой правде эпохи, полной жестокости, смертельной вражды, сломанных судеб, непоправимых ошибок, невозвратимых потерь. Это трагедия русского народа и трагедия большой любви.