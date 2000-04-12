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Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Великобритании. Л. Эдвардс - Ш. Брэди. Л. Эдвардс - Ш. Брэди, 0+
Лондон приветствует всех поклонников смешанных единоборств на очередном турнире, который проводится под эгидой UFC. Предварительный кард изобилует именитыми бойцами, в числе которых такие известные спортсмены как Ян Блахович, Гуннар Нельсон и Кевин Холланд. В главном же поединке вечера сойдутся два полусредневеса. Бывший чемпион организации из Великобритании Леон Эдвардс проверит на прочность американца Шона Брэди, который является пятым номером рейтинга UFC.
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