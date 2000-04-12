20:00 - 02:00

Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Великобритании. Л. Эдвардс - Ш. Брэди. Л. Эдвардс - Ш. Брэди , 0+

Лондон приветствует всех поклонников смешанных единоборств на очередном турнире, который проводится под эгидой UFC. Предварительный кард изобилует именитыми бойцами, в числе которых такие известные спортсмены как Ян Блахович, Гуннар Нельсон и Кевин Холланд. В главном же поединке вечера сойдутся два полусредневеса. Бывший чемпион организации из Великобритании Леон Эдвардс проверит на прочность американца Шона Брэди, который является пятым номером рейтинга UFC.