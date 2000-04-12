Матч! Страна - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

19:25 - 22:05

Лыжные гонки. ФосАгро Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. 50 км. Трансляция из Сыктывкара , 6+

Марафон на 50 км закрывает программу женских стартов на чемпионате России по лыжным гонкам. Традиционно такие наиболее трудные дистанции проходят в заключительные дни соревнований. Ведь именно в них определяются истинные "королевы лыжни". В разные годы чемпионками в этой дисципли�не становились Ольга Репницына, Алиса Жамбалова, Мария Истомина и Анастасия Кулешова. Возможно, в этом сезоне победу на самой сложной и престижной дистанции лыжных гонок одержит кто-то из новых звезд.