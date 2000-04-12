МАТЧ ПРЕМЬЕР - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Спортивные, HD
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21:40 - 23:40
WINLINE СУПЕРСЕРИЯ. Трансляция из Санкт-Петербурга. "Зенит" (Россия) - БАТЭ (Белоруссия) [6+]. "Зенит" (Россия) - БАТЭ (Белоруссия), 6+
Футбол - командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.
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