МАТЧ ПРЕМЬЕР - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:40 - 23:40

WINLINE СУПЕРСЕРИЯ. Трансляция из Санкт-Петербурга. "Зенит" (Россия) - БАТЭ (Белоруссия) [6+]. "Зенит" (Россия) - БАТЭ (Белоруссия) , 6+

Футбол - командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.