МАТЧ! ИГРА HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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21:25 - 23:25
Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Женщины. 1/2 финала. "Динамо - Ак Барс" (Казань) - "Заречье-Одинцово" (Московская область) [6+]. "Динамо - Ак Барс" (Казань) - "Заречье-Одинцово" (Московская область), 6+
Чемпионат России по волейболу (Супер Лига) - ежегодное соревнование волейбольных клубов, организуемое Всероссийской федерацией волейбола. Проводится с 1992 года.
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