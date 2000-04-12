МАТЧ! ФУТБОЛ 3 - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Спортивные, HD
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19:50 - 21:50
Чемпионат Германии. "Бохум" - "Айнтрахт" (Франкфурт) [6+]. "Бохум" - "Айнтрахт" (Франкфурт), 6+
В эфире телеканала профессиональная футбольная лига для немецких футбольных клубов. Является высшим дивизионом в системе футбольных лиг Германии.
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