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МАТЧ! ФУТБОЛ 3

МАТЧ! ФУТБОЛ 3 - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

HD

Спортивные, HD

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19:50 - 21:50

Чемпионат Германии. "Бохум" - "Айнтрахт" (Франкфурт) [6+]. "Бохум" - "Айнтрахт" (Франкфурт), 6+

В эфире телеканала профессиональная футбольная лига для немецких футбольных клубов. Является высшим дивизионом в системе футбольных лиг Германии.

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