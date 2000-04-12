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МАТЧ! ФУТБОЛ 2

МАТЧ! ФУТБОЛ 2 - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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Спортивные, HD

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20:25 - 22:25

Чемпионат Испании. Сегунда. Прямая трансляция. "Мирандес" - "Расинг". "Мирандес" - "Расинг", 0+

Матч профессиональной футбольной лиги Испании, известной также как "Примера" или "Ла Лига". Чемпионат Испании является профессиональным футбольным турниром клубов высшего уровня в системе футбольных лиг Испании. Ла Лига считается одной из лучших футбольных лиг в мире.

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