МАТЧ! ФУТБОЛ 2

20:25 - 22:25

Чемпионат Испании. Сегунда. Прямая трансляция. "Мирандес" - "Расинг". "Мирандес" - "Расинг" , 0+

Матч профессиональной футбольной лиги Испании, известной также как "Примера" или "Ла Лига". Чемпионат Испании является профессиональным футбольным турниром клубов высшего уровня в системе футбольных лиг Испании. Ла Лига считается одной из лучших футбольных лиг в мире.