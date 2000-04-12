МАТЧ! БОЕЦ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Спортивные, HD
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20:00 - 23:00
Смешанные единоборства. UFC Fight Night. Прямая трансляция из Великобритании. Дж. Герберт - К. Падиллья. А. Пуляев - К.Л. Данкан. Дж. Герберт - К. Падиллья. А. Пуляев - К.Л. Данкан, 0+
Лучшие бойцы планеты демонстрируют самые разные приемы и техники из всех видов единоборств, и кто окажется победителем, заранее определить практически невозможно.
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