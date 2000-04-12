Любимое Кино - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:10 - 22:45

Очень плохие мамочки , 18+

В жизни каждой ответственной мамаши наступает момент, когда хочется послать всё и всех подальше и полюбить себя дорогую. Вот только не все могут на это решиться. Многие так и тянут лямку домашней каторги, доводя себя до депрессии, пытаясь выпрыгнуть из собственных штанов. Эми оказалась из разряда борцов. За единомышленницами дело не стало. Соображая на троих в компании новых подружек, Эми задумывается не столько о себе, сколько о своих детях: как понять насколько ты хорошая мать? И что надо твоим детям, чтобы вырасти хорошими людьми?