Лёва - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:30 - 21:00

Песенки с Лёвой , 0+

Грузовичок Лёва отличается очень любознательным характером. Он постоянно поет веселые песни и таким образом познаёт вместе с друзьями окружающий мир. В развивающем анимационном проекте малыши смогут выучить азбуку, научиться правилам гигиены и многому другому.