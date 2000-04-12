Лёва - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:30 - 21:00
Песенки с Лёвой, 0+
Грузовичок Лёва отличается очень любознательным характером. Он постоянно поет веселые песни и таким образом познаёт вместе с друзьями окружающий мир. В развивающем анимационном проекте малыши смогут выучить азбуку, научиться правилам гигиены и многому другому.
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