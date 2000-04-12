Лапки Live - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:05 - 21:05

Барбоскины , 0+

Барбоскины - весёлая собачья семья, живущая в современном мире. Папа семейства не расстается с ноутбуком, мама - с мечтой о сцене, а дети - они такие же, как и юные зрители, - у каждого свой неповторимый характер. Маленькая кривляка Лиза хочет стать похожей на Жанну Киску, Дружок видит себя будущей звездой футбола, Роза - белокурая красавица и модница, Малыш - главный любимец семьи, а "ботанику" Гене не хватает для полного счастья всего лишь Нобелевской премии по физике. Наблюдая за главными героями, дети узнают о трудностях общения со сверстниками и взрослыми, научатся с юмором решать конфликтные вопросы.