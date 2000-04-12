Кухня ТВ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:35 - 22:00

Ели у Емели. 2-й сезон. 17-я серия - "Сырный суп с печёным перцем и ленивые вареники" , 6+

Профессиональный шеф-повар Василий Емельяненко в новом кулинарном шоу делится рецептами горячих блюд и салатов с акцентом на русскую кухню, которые придутся по душе всем зрителям: поклонникам рыбных блюд, приверженцам раздельного питания, фанатам азиатских мотивов и любителям популярных российских рецептов. Василий научит, как из простых и недорогих ингредиентов, которые есть в любом продуктовом магазине, приготовить действительно изысканные блюда. Вас ждут 15 выпусков пошаговых мастер-классов со множеством идей для семейного стола.