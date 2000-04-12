Красная Линия - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:35 - 23:35
Двенадцать стульев. 1-я и 2-я серии, 12+
Первые годы Советской власти. Остап Бендер с Кисой Воробьяниновым ищут фамильные драгоценности, которые покойная теща Воробьянинова спрятала в одном из 12-ти стульев столового гарнитура. Также поисками сокровищ занимается священник отец Федор, которому эта "страшная" тайна была открыта на исповеди...
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