Комедия - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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21:05 - 22:45
"Частный детектив, или операция "Кооперация", 16+
Молодой предприниматель Дима открывает частное сыскное бюро и в судорожных поисках клиентов выходит на след банды, главарем которой оказывается один из его ближайших знакомых. Начинается опаснейшая схватка с погонями, переодеваниями и покушениями на убийство...
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