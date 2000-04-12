Комедия - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:05 - 22:45

"Частный детектив, или операция "Кооперация" , 16+

Молодой предприниматель Дима открывает частное сыскное бюро и в судорожных поисках клиентов выходит на след банды, главарем которой оказывается один из его ближайших знакомых. Начинается опаснейшая схватка с погонями, переодеваниями и покушениями на убийство...