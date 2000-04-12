Ключ HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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19:30 - 20:50
Команда мечты, 16+
История спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту - Артура и Катю, которым предстоит выбор - победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для него важнее: его семья и любовь или карьера и прежняя слава?
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