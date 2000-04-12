Ключ HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

19:30 - 20:50

Команда мечты , 16+

История спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту - Артура и Катю, которым предстоит выбор - победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для него важнее: его семья и любовь или карьера и прежняя слава?