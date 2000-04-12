KIONХИТ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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19:20 - 21:00
Любовь без памяти, 18+
Циничная и расчетливая Валерия меняет мужчин, ни секунды не сожалея о расставаниях. Тому же она учит и своих подопечных из волейбольной команды. Но единственный человек, который год назад разбил ее сердце, снова появляется в жизни Валерии. Она решает, что теперь найдет в себе силы отомстить бывшему бойфренду. Или это ей только так кажется?
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