КИНОУЖАС - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:20 - 21:55

В западне , 18+

Хотя Эмма не любит мужа, накануне годовщины свадьбы она разрывает отношения с любовником, а супруг приготовил ей сюрприз: он везёт жену в загородный дом и устраивает романтический вечер. Проснувшись с утра, Эмма обнаруживает себя прикованной наручниками к благоверному, который тут же пускает себе пулю с лоб. Теперь, таская за собой мёртвое тело, девушка будет пытаться выпутаться из этой ситуации, но покойный позаботился, чтобы сделать это было не так просто.