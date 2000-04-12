КИНОУЖАС - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:20 - 21:55
В западне, 18+
Хотя Эмма не любит мужа, накануне годовщины свадьбы она разрывает отношения с любовником, а супруг приготовил ей сюрприз: он везёт жену в загородный дом и устраивает романтический вечер. Проснувшись с утра, Эмма обнаруживает себя прикованной наручниками к благоверному, который тут же пускает себе пулю с лоб. Теперь, таская за собой мёртвое тело, девушка будет пытаться выпутаться из этой ситуации, но покойный позаботился, чтобы сделать это было не так просто.
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