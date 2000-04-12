Wink
ТВ-каналы
КИНОСВИДАНИЕ

КИНОСВИДАНИЕ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

HD

Кино и сериалы, HD

Этот ТВ-канал доступен в разных подписках

Выберите подходящую по наполнению подписку

21:30 - 23:20

Дикая парочка, 16+

Как в сказке среди диких прекрасных пейзажей по-соседству живут Энтони и Розмари. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья все время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазёрку Розмари зовёт с собой в Нью-Йорк приезжий ухажёр. У мечтательного и застенчивого Энтони остаётся последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда.

Прямой эфир телеканала КИНОСВИДАНИЕ смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.