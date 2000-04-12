КИНОСВИДАНИЕ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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21:30 - 23:20
Дикая парочка, 16+
Как в сказке среди диких прекрасных пейзажей по-соседству живут Энтони и Розмари. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья все время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазёрку Розмари зовёт с собой в Нью-Йорк приезжий ухажёр. У мечтательного и застенчивого Энтони остаётся последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегд�а.
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