КИНОСВИДАНИЕ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:30 - 23:20

Дикая парочка , 16+

Как в сказке среди диких прекрасных пейзажей по-соседству живут Энтони и Розмари. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья все время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазёрку Розмари зовёт с собой в Нью-Йорк приезжий ухажёр. У мечтательного и застенчивого Энтони остаётся последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегд�а.