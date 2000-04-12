КИНОСЕМЬЯ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

19:40 - 21:15

Тайна Мунакра , 6+

После смерти родителей девочка Мария переезжает из Лондона в необычное поместье своего дяди. Каждый день она гуляет с волшебным единорогом, а по ночам смотрит на звезды, которые плавают по потолку ее спальни. Однажды дядя Марии рассказывает ей о том, что она должна спасти всех обитателей волшебного поместья от многочисленных врагов. С этого момента судьба девочки круто меняется.