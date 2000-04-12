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Кинопоказ HD

Кинопоказ HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

Кино и сериалы, HD

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19:25 - 21:25

Закон доблести, 18+

История о нелегких буднях элитной группы "морские котики", которой поручено вытащить из плена агентов ЦРУ. Выполняя задание, бойцы попутно уничтожают террористическую группу, в планы которой входила масштабная атака на США.

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