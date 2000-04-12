КИНОМИКС - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:00 - 21:30
На краю, 18+
Альпинистка Келли становится свидетелем убийства подруги. Она успевает снять происходящее на камеру, но ее замечают. Девушка отправляется к неприступной скале, надеясь там скрыться от убийц. Но она не подозревает, с какими трудностями ей придется столкнуться во время подъема на вершину и что ее убежище может стать настоящей ловушкой.
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