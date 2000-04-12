KINOLIVING - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

19:40 - 21:40

Короли интриги , 16+

Мара Ортис, забытая всеми кинозвезда "золотой эпохи" ведет затворнический образ жизни в старинном особняке в пригороде Буэнос-Айреса. Свой кров актриса делит с экстравагантной компанией бывших свидетелей ее увядшей славы - влюбленным в нее супругом-актером эпизода, язвительным сценаристом и режиссером-циником. Отношения этой четверки далеки от совершенства: они балансируют между обожанием и неприязнью. Однажды в поместье появляются нежданные гости - молодая пара, положившая глаз на звездное поместье. Они притворяются поклонниками Мары и убеждают актрису продать дом. Однако на пути "акул бизнеса" встают мастера дьявольских интриг. Смертельный поединок начинается...