КИНОКОМЕДИЯ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:15 - 23:00

Король вечеринок , 18+

Вэн Уайлдер любит шумные вечеринки, веселые компании и все, что связано со студенческой жизнью. Он учится в колледже уже шесть лет, но вовсе не потому, что не может сдать экзамены и получить диплом, ему просто очень нравится студенческая жизнь.